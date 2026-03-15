La Francia si aggiudica il Sei Nazioni con una vittoria contro l’Inghilterra, che termina il match con un punteggio di 48-46. La partita si svolge a Parigi e vede protagonisti i Bleus, che grazie a un grande numero di punti segnati da Bielle-Biarrey si assicurano il risultato. L’Italia conclude il torneo al quarto posto.

Con un bel po’ di paura quando si è ritrovata a -10 verso la fine del primo tempo, poi di nuovo sotto a metà ripresa e fino all’80’, ma con la sua consueta offerta di rugby ultra spettacolare, molto rischioso, ma soprattutto grazie al calcio di Thomas Ramos a tempo scaduto, la Francia ha piegato per 48-46 l’Inghilterra a Parigi nel match che ha chiuso la quinta e ultima giornata e conquistato il Sei Nazioni 2026. La squadra del c.t. Fabien Galthie bissa così il successo di un anno fa e sale a quota 28 titoli complessivi, sempre alle spalle di Inghilterra e Galles (39). La vittoria vale infatti il primato con 21 punti, a +2 sull’Irlanda e a +5 sulla Scozia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Sei Nazioni è ancora della Francia: Inghilterra sconfitta 48-46. L'Italia chiude al quarto posto

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