La scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore amplia la propria offerta educativa con l’apertura del nido Colibrì. Questo nuovo servizio si aggiunge all’attività già avviata dalla scuola, che opera nel territorio dal 1940. L’inaugurazione del nido Colibrì rappresenta un’estensione delle strutture dedicate ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire un percorso integrato di formazione e cura.

La scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore raddoppia con il nido Colibrì. Ha preso l’avvio un nuovo servizio educativo integrato nella scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore, già presente e operante sul territorio dal 1940. Il polo scolastico paritario è gestito dall’ Istituto Suore Serve di Maria santissima Addolorata di Firenze che è presente sul territorio di Budrio da più di 50 anni. La madre generale dell’Istituto, suor Simona Goretti, il consiglio generalizio e la dirigente scolastica suor Rosangela, credendo nella proposta della coordinatrice Manuela Licitra, ha fortemente voluto questo servizio nido, investendo economicamente per ampliare la struttura esistente e per dare una risposta concreta alle richieste delle famiglie di Budrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sacro Cuore raddoppia col nido Colibrì

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