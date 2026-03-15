Il rapper Luché Da Sanremo al Mandela

Il rapper Luché, dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ’Labirinto’ sul palco del Teatro Ariston, torna a esibirsi dal vivo con il suo ’Luchè Arena Tour’. L’artista, originario di Sanremo, si prepara a esibirsi in varie città italiane, portando la sua musica e la sua energia sul palco.

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano ’Labirinto’, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Luchè torna live con tutta la sua potenza per il suo attesissimo ’ Luchè Arena Tour ’. Partito con il tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Roma, il tour fa tappa al Mandela Forum di Firenze martedì sera (ore 21). Luchè si conferma tra le figure più iconiche e influenti della scena urban italiana, al termine di un anno che ha rappresentato per lui una vera e propria consacrazione. Dall’uscita de ’Il Mio Lato Peggiore’, certificato platino, fino al concerto-evento allo Stadio Diego Armando Maradona, nella sua Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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GQ Italia. . Per la sua prima volta in gara a Sanremo, Luché ha scelto di fare le cose in grande, portando sul palco dell’Ariston una serie di look firmati Louis Vuitton. Siamo stati con lui durante la preparazione, a pochi minuti dal palco dell’Ariston. #Sanremo20 facebook