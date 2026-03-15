Il prossimo jolly contro l’Occidente | le armi degli Huthi per ostruire Suez

Mohammed al-Bukhaiti, portavoce e alto funzionario dell’ufficio politico dei ribelli yemeniti, ha dichiarato alla «Verità» che gli Huthi possiedono armi pronte all’uso per ostacolare le attività di Suez. La loro intenzione, secondo quanto affermato, è di agire contro le rotte di transito strategiche. Nessuna altra informazione sulle eventuali mosse future o sui dettagli specifici delle armi.

La guerra fra Iran e Stati Uniti e Israele potrebbe molto presto aprire un nuovo fronte. Gli Huthi, la tribù sciita che controlla metà dello Yemen, hanno dichiarato di essere pronti a combattere a fianco di Teheran. Questi miliziani fanno parte di quello che, un po’ pomposamente, era stato definito asse della resistenza. E restano il proxy più attivo dell’Iran. Per mesi hanno bersagliato di droni e razzi tutto il naviglio che attraversava lo Stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez, mettendo in crisi il commercio marittimo dell’Europa. Dopo giorni di inattività, gli Huthi hanno deciso di scendere in campo con tutto il loro arsenale. Mohammed al-Bukhaiti, portavoce e alto funzionario dell’ufficio politico dei ribelli yemeniti, ha sancito il passo del suo governo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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