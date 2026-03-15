Massimo Milani ha dichiarato che quest’anno presenta al Protocollo 11 cavalli, di cui solo uno è nuovo. Ha aggiunto che questa potrebbe essere la conclusione di un percorso iniziato tre anni fa, sottolineando l’intenzione di raccogliere i frutti di un lavoro portato avanti nel tempo. La sua affermazione si concentra sulla composizione attuale dei cavalli e sul possibile risultato di questa fase.

di Laura Valdesi "Quest’anno potrebbe essere la chiusura del cerchio di un lavoro impostato nell’ultimo triennio perché di 11 cavalli che presento al Protocollo ce n’è soltanto uno nuovo", dice Massimo Milani. Che non ha mai nascosto, infatti, il suo progetto di investire energie e professionalità su soggetti che ritiene adatti per il Palio, grazie naturalmente alla collaborazione con un gruppo di proprietari appassionati. Insomma, un parco equino di qualità che fa bene alla Festa. Oltre ad Anda e Bola anche molti soggetti per il futuro. "Ora c’è da cogliere qualche frutto, qualche risultato carino". Anda e Bola ha dato spettacolo alle visite a Pian delle Fornaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto di Milani: "Su 11 cavalli che preparo soltanto uno è nuovo. Conto di raccogliere frutti"

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