A Cesenatico, una delegazione della scuola di addestramento Harmony Dogs proveniente dal Costa Rica è arrivata per avviare i contatti necessari alla creazione del primo centro Harmony Dogs in Italia. L’obiettivo è sviluppare un progetto ancora in fase embrionale che prevede l’apertura di un centro dedicato all’addestramento dei cani. La visita rappresenta il primo passo verso questa iniziativa innovativa nel territorio.

A Cesenatico, primi passi per la creazione di un centro Harmony Dogs in Italia. Una delegazione della scuola di addestramento proveniente dal Costa Rica, è sbarcata in riviera, per instaurare i rapporti necessari alla realizzazione di un progetto senza precedenti sul territorio. Harmony Dogs è attiva da sei anni in varie nazioni, a partire dall’America centrale, ed è pronta a portare le proprie conoscenze anche in Italia. È qualcosa di diverso rispetto alle altre scuole, si propone infatti come uno spazio dove si costruiscono legami profondi tra persone e cani, basati sulla comunicazione, il rispetto e la comprensione reciproca per migliorare la qualità di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo Harmony Dogs italiano in riviera

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