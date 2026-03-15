Ogni mattina alle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane, permettendo ai lettori di conoscere le variazioni dei costi dei carburanti nel territorio nazionale. La piattaforma si impegna a offrire dati aggiornati e precisi per aiutare gli utenti a seguire l’andamento dei prezzi quotidianamente.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.827 per la benzina, 2.046 per il diesel, 0.719 per il gpl, 1.517 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.030 Benzina SELF 1.810 GPL SERVITO 0.709 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Tutti gli aggiornamenti su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Perché il prezzo della benzina è già aumentato; Diesel oltre i 2 euro, Roma maglia nera dei rincari: la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti.

Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: Tagliare le acciseI prezzi di benzina e diesel continuano a salire e il Codacons chiede al Governo interventi rapidi per ridurre gli aumenti dei carburanti ... virgilio.it

Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: quanto ci sono costate due settimane di guerraIl blocco dello stretto di Hormuz, la chiusura degli spazi aerei, il conflitto che sembra lontano dalla conclusione: la crisi internazionale si scarica sui ... repubblica.it

Quanto costa scegliere recinzione economica Scopri il prezzo medio per scegliere recinzione economica. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti facebook

L’aumento del prezzo dei carburanti è un problema concreto. Ma il punto è anche politico: la stabilità del Mediterraneo allargato e delle aree con risorse strategiche è un interesse diretto dell’Europa. Dove mancano stabilità e interlocutori affidabili, le ricadute x.com