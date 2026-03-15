Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi si colloca a 0,127 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’andamento attuale del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica e si riferisce alla giornata del 15 marzo 2026. L’informazione è aggiornata in tempo reale e riflette le variazioni di prezzo nel mercato dell’energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 15 Marzo 2026 si attesta a 0,127 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 14 Marzo 2026, si osserva un prezzo minimo di 0,070 €kWh registrato alle ore 15 e un prezzo massimo di 0,159 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle pomeridiane (in particolare tra le 14 e le 15), mentre le ore serali, tra le 19 e le 22, hanno fatto segnare i valori più elevati. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. Andamento giornaliero... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Marzo 2026, si attesta a 0,1478 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 10 ... quifinanza.it

Energia Elettrica: Prezzi e Trend del PUN (Monorario, F1, F2, F3) e previsioni 2026Il costo della corrente oggi, PUN Index GME 2026, l'andamento mensile e le previsioni. Analisi completa dei prezzi dell'energia elettrica. newsauto.it

Lo affermiamo con convinzione: per rapporto qualità-prezzo è il miglior acquisto delle ultime tre o quattro sessioni di mercato bianconero. La Juventus, per riscattarlo a titolo definitivo, dovrà versare meno di 5 milioni di euro. E lo farà, senza alcun dubbio. Ques facebook

*Carburanti: Mimit, prezzo medio benzina a 1,84 €/l,gasolio a 2,07 €/l* Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - *domenica 15 marzo 2026* x.com