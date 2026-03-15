Durante una riunione sulla guerra, il presidente Trump si è addormentato, lasciando i collaboratori preoccupati. La scena è stata documentata con fotografie e video in cui si vede il presidente con gli occhi chiusi, ripetendo un comportamento già osservato più volte durante incontri pubblici e conferenze stampa dalla sua seconda inaugurazione. La questione del sonno ha attirato l’attenzione dei presenti.

Quella del sonno è diventata una questione ricorrente nella presidenza Trump. Il presidente è stato fotografato e filmato più volte con gli occhi chiusi durante incontri pubblici e conferenze stampa dalla sua seconda inaugurazione. All’inizio di marzo, durante una tavola rotonda alla Casa Bianca, le telecamere lo hanno ripreso con il viso abbassato e gli occhi chiusi. A febbraio è stato colto mentre chiudeva gli occhi durante la riunione inaugurale del suo cosiddetto Board of Peace, circondato da leader mondiali. E ancora, mentre uno dei suoi ministri teneva un discorso sul Clean Air Act, Trump appariva assopito in piedi accanto a lui. Il Partito Democratico non ha lasciato passare l’occasione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il presidente Trump si addormenta durante la riunione sulla guerra: ora i suoi collaboratori sono nel panico

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