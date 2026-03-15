Il premio Zanklaios del liceo La Farina i vincitori

Nella sala del Salone delle Bandiere del Municipio di Messina si è tenuta la cerimonia di premiazione della XII edizione dell’Agon Zanklaios “Pio Lo Re”, un concorso promosso dal Liceo Classico La Farina. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori del premio Zanklaios del liceo, che si occupa di valorizzare la cultura classica attraverso diverse iniziative. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’istituto.

L’iniziativa ha rappresentato anche quest’anno un importante momento di incontro e approfondimento per studenti e docenti, arricchito dalle lectiones magistrales dei professori Francesco Muscolino, Paola Radici Colace e Renzo Tosi. La manifestazione è stata ulteriormente impreziosita dagli interventi musicali del coro “Note colorate”, diretto dal Maestro Giovanni Mundo. Un contributo fondamentale alla riuscita dell’Agon è stato offerto anche dai professori Giuseppe Ucciardello, Claudio Meliadò e ancora da Renzo Tosi, che hanno curato con competenza la correzione degli elaborati. Categoria Iuniores (III anno)• 1° posto: Eleonora Comunale – III A, Liceo Classico “G. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati La palestra del Liceo “La Farina” intitolata al preside Pio Lo ReIl Liceo classico “La Farina” di Messina rende omaggio al compianto preside Pio Lo Re, dirigente scolastico dell’istituto dal 1989 al 2012, con... Iscrizioni al nuovo anno scolastico, il Liceo La Farina apre le porte alle famiglie con un open daySi avvicinano le iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 e il Liceo Classico “Giuseppe La Farina” è pronto a un nuovo Open Day.