Ogni anno, le acque del Po trasportano tonnellate di rifiuti plastici che si accumulano lungo le sue sponde e finiscono in mare. Circa l’80% della plastica negli oceani deriva dai fiumi, e anche il Mediterraneo riceve questa quantità di detriti. Le plastiche si concentrano lungo il corso del fiume, creando una situazione di inquinamento evidente e diffusa.

AGI - Ogni anno tonnellate di rifiuti plastici vengono trasportate lungo gli alvei dei fiumi, accumulandosi sulle sponde e raggiungendo il mare: circa l'80% della plastica presente negli oceani ha origine fluviale, e il Mediterraneo non fa eccezione. Il fiume Po risulta tra i principali vettori di trasporto verso l'Adriatico: dei quasi 8.000 rifiuti catalogati scientificamente nel 2025 il 62% è risultato essere plastica. A renderlo noto è un report del Wwf. In un Paese dove, secondo il report della Direttiva quadro acque, oltre il 57% dei corsi d'acqua non è in buono stato ecologico l' appello del WWF è d'obbligo: riportare allo stato naturale e rigenerare un tratto di fiume o lago aderendo all'iniziativa Adopt Rivers and Lakes. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Po 'affoga' nei rifiuti plastici

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