Il Pisa in dieci piega 3-1 il Cagliari doppietta di Caracciolo

Il Pisa ha battuto il Cagliari 3-1 in una partita ricca di emozioni, con Caracciolo che ha segnato una doppietta. La sfida è iniziata con il gol di Moreo su rigore, seguito dall'espulsione di Durosinmi. Pavoletti ha siglato il momentaneo pareggio dei sardi, ma nel finale anche il Cagliari è rimasto in dieci uomini.

Gara aperta dal gol di Moreo su rigore, espulso Durosinmi, a segno anche Pavoletti, nel finale pure i sardi in 10. PISA - Il Pisa batte 3-1 il Cagliari in casa nella 29esima giornata di Serie A e trova la prima vittoria della gestione Hiljemark. Match dominato dai toscani, nonostante l'inferiorità numerica dal 37', a causa del rosso sventolato da La Penna a Durosinmi. Ad aprire le danze è il sesto gol in campionato di Moreo (al 9', su rigore) con i nerazzurri che riescono a mantenere il vantaggio fino all'intervallo. In uscita dagli spogliatoi Caracciolo, tra il 52' e il 54', sfrutta le amnesie della difesa sarda per portare i padroni di casa sul 3-0. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Pisa in dieci piega 3-1 il Cagliari, doppietta di Caracciolo Articoli correlati Leggi anche: La Roma piega il Cagliari: doppietta di Malen e Juve agganciata Caracciolo trascina un Pisa stoico: i nerazzurri battono il Cagliari nonostante l’inferiorità numericaPISA – Una prova di forza e di grande solidità permette al Pisa di superare il Cagliari per 3-1. Contenuti e approfondimenti su Il Pisa in dieci piega 3 1 il Cagliari... Temi più discussi: Dal 13 marzo un Pack per le gare con Pisa e Atalanta!; Juve, Vlahovic parzialmente in gruppo: le news verso il Pisa; Serie A | Juventus-Pisa | La partita; Stazione, l'amministrazione incontra i cittadini: Nella ex stazioncina un centro di informazioni turistiche e spazi per mostre. Il Pisa in dieci piega 3-1 il Cagliari, doppietta di CaraccioloPISA (ITALPRESS) - Il Pisa batte 3-1 il Cagliari in casa nella 29esima giornata di Serie A e trova la prima vittoria della gestione Hiljemark. Match domina ... italpress.com Il Pisa vince 3-1 e mette nei guai il CagliariColpo d'orgoglio del Pisa che batte 3-1 il Cagliari, raggiunge il Verona al penultimo posto in classifica e mette nei guai proprio i sardi in piena lotta salvezza. (ANSA) ... ansa.it SERIE A | Pisa-Cagliari 3-1 #ANSA x.com Super Caracciolo regala una gioia al Pisa: i toscani tornano al successo dopo più di 4 mesi e agganciano il Verona a 18 punti, ma la zona salvezza è lontana facebook