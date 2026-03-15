Il Pisa in 10 liquida un Cagliari troppo distratto 3-1

Il Pisa ha vinto 3-1 contro il Cagliari nella 29ª giornata di Serie A in una partita giocata in casa. La squadra toscana, in dieci uomini, è riuscita a superare gli avversari, che sono sembrati troppo distratti durante l'incontro. Questa è la prima vittoria della gestione guidata da Hiljemark.

AGI - Il Pisa batte 3-1 il Cagliari in casa nella 29esima giornata di Serie A e trova la prima vittoria della gestione Hiljemark. Match dominato dai toscani, nonostante l' inferiorità numerica dal 37', a causa del rosso sventolato da La Penna a Durosinmi. Ad aprire le danze è il sesto gol in campionato di Moreo (al 9', su rigore) con i nerazzurri che riescono a mantenere il vantaggio fino all'intervallo. In uscita dagli spogliatoi Caracciolo, tra il 52' e il 54', sfrutta le amnesie della difesa sarda per portare i padroni di casa sul 3-0. Pavoletti accorcia le distanze al 67', ma prosegue il momento negativo del Cagliari, anch'esso poi ridotto in 10 e a secco di vittorie (ora) da sei partite. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Pisa, in 10, liquida un Cagliari troppo distratto (3-1) Articoli correlati Modena troppo distratto e abulico: il Padova ne approfitta ed espugna il BragliaModena, 28 febbraio 2026 – Sarà pur vero che lo smoking a volte non sia l'abito adatto per un campionato con la serie B, ma se non lo si prova... Leggi anche: Orgoglio Pisa: la vecchia guardia piega il Cagliari GOL DEL PISA SUL CAGLIARI CON TREMONI SU RIGORE #live #reaction #streaming #shorts