Il Pd ’blinda’ i magistrati | Il centrodestra mira all’assetto costituzionale

Il Partito Democratico si schiera a difesa dei magistrati, con il co-segretario provinciale e segretario cittadino che afferma come il centrodestra abbia l’obiettivo di modificare l’assetto costituzionale. La posizione del partito è netta e si esprime attraverso dichiarazioni pubbliche, mentre si confronta con le proposte del fronte opposto. La questione resta al centro del dibattito politico attuale.

In prima linea sul fronte del ‘No’, il co-segretario provinciale e segretario cittadino del Pd, Diego Lenzini. "Questa riforma – commenta – non ha nulla a che fare con la giustizia e non porterebbe a processi più veloci o a pene certe per chi delinque. Nessun effetto sulla vita reale dei cittadini, come ha candidamente detto il ministro Nordio. Non si tratta della separazione delle carriere, che di fatto c’è già dalla riforma Cartabia del 2022 – prosegue Lenzini –. Un magistrato, infatti, può cambiare funzione solo una volta nella vita, nei primi 10 anni di lavoro e in un’altra regione. Il vero obiettivo di questa riforma è colpire il Csm per indebolire la magistratura nei confronti della politica e in particolare dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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