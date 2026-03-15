Il Parma riparte da Pellegrino re d' Europa e recordman in Serie A

Il Parma si appresta a riprendere il campionato dopo la sconfitta di Torino, puntando su Mateo Pellegrino, attaccante argentino e recordman in Serie A, come elemento di riferimento per la squadra. Con 21 gol all’attivo, il Parma ha il secondo peggior attacco della massima divisione italiana, dietro solo al Pisa con 20 reti. Pellegrino rappresenta un punto di partenza per il club emiliano.

Il Parma rimette insieme i pezzi dopo la sonora sberla di Torino e riparte. Da dove? Da Mateo Pellegrino, l'attaccante argentino che rappresenta l'ancora di salvezza per una squadra che ha il secondo peggiore attacco della Serie A con 21 gol: solo il Pisa (con 20) ha fatto peggio. Di questi 21 gol, 8 sono stati realizzati da Pellegrino che sta confermando tutto il suo talento, soprattutto nel gioco aereo. Dall’arrivo in Italia, l'ex Velez ha messo a segno 7 gol di testa, (14 in totale: dal Torino - alla quale ha rifilato una doppietta l'anno scorso, al Torino - vittima preferita alla quale ha realizzato 5 reti), un numero che lo colloca al vertice anche a livello europeo: raggiunto l'ex Crotone Ante Budimir dell'Osasuna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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