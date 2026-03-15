Il Napoli ha dimostrato di saper recuperare partite, mettendo in mostra un carattere deciso che spesso viene attribuito all’allenatore. La squadra nonostante qualche difficoltà riesce a portare a casa i risultati, anche nelle situazioni più complicate. La presenza di Conte come allenatore viene spesso indicata come un elemento che contribuisce a questa capacità di reazione.

Il Napoli non brilla, ma vince. E a volte è proprio questo che fa la differenza nel calcio che conta. Gli azzurri ribaltano il Lecce al Maradona, imponendo la propria forza mentale su una gara che poteva diventare complicata dopo un primo tempo frustrante. Due gol nella ripresa per un trionfo da uomini di carattere, quello che Antonio Conte predicava già prima della stagione e che finalmente inizia a vedersi concretamente sul campo. La rimonta: quando il carattere fa la differenza. Contro il Lecce di Di Francesco il Napoli attraversa una fase complicata nei primi 45 minuti. I salentini non sono venuti a Fuorigrotta solo per fare da comparsa, ma per creare problemi reali alla difesa partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli e le rimonte, il carattere non manca: c’è sempre lo zampino di Conte

Articoli correlati

Leggi anche: Conte esalta il Napoli: «Vittoria di carattere, qui a Marassi è sempre durissima»

Leggi anche: Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: «Abbiamo dimostrato carattere, non commento il rigore. Rosso a Conte? Rispondo così»

Contenuti e approfondimenti su Il Napoli e le rimonte il carattere non...

Temi più discussi: Da Zac a Perugia al 5 maggio: 60 anni di rimonte Scudetto choc in Serie A; Il gol di Estupinan può riaprire la corsa scudetto? Inter e Milan, calendari a confronto; Milan, scudetto e rimonte storiche: dalla fatal Verona al 5 maggio, Allegri può farcela? Dì la tua; Dal gol di Calori alle lacrime di Ronaldo: quando lo scudetto si decide con una rimonta shock.

Il Napoli vince in rimonta contro il LecceIl Napoli vince in rimonta contro il Lecce grazie a una ripresa dominante. Decisivi gli ingressi di De Bruyne e i gol di Hojlund e Politano. stylo24.it

Come può giocare ora il Napoli con De Bruyne, McTominay, Lukaku e tutti gli altri: pazza idea rimonta, si può?Solo buone notizie per il Napoli dal secondo tempo della gara col Lecce che, partita in salita, è stata poi rovesciata da una nuova versione degli azzurri, potenziata e ravvivata dai cambi. L’ingresso ... calciomercato.com

DE BRUYNE CAMBIA IL NAPOLI https://shorturl.at/wrtTZ facebook