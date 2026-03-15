Il mondo assiste a una crescente tensione causata dalle azioni di un ex presidente degli Stati Uniti. Da tempo, questa figura ha cercato di contenere le fiamme di una crisi politica e sociale, ma i suoi interventi hanno spesso aggravato la situazione. Le sue decisioni sono state accompagnate da dichiarazioni e comportamenti che hanno attirato l’attenzione internazionale. La situazione rimane sotto osservazione da parte di analisti e governi di tutto il mondo.

Trump, ormai da tempo, sta agendo come quello sprovveduto di campagna che voleva spegnere il fuoco che stava bruciando il suo pagliaio, versando su di esso.benzina. In effetti in gioco sono le forniture di tutti gli idrocarburi, che, prima delle ostilità USA – Iran, giungevano, caricati su navi dedicate, sistematicamente nei quattro punti cardinali del pianeta. Ora si sta avendo prova concreta che questi ultimi hanno di loro stessi difficoltà a girare a causa della crisi economica che, ormai da tempo, li sta strapazzando. Va aggiunto il concorso del crescendo della follia di stampo dittatoriale che ha a Washington il suo quartier generale e il quadro inizia a chiarirsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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