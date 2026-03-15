Il Milan fa scena muta sul più bello la Lazio vince e spedisce l' Inter a +8
La Lazio ha battuto il Milan per 1-0 con gol di Isaksen al 26’ del primo tempo. La partita si è conclusa con il Milan che non ha risposto, mentre la Lazio ha conquistato tre punti importanti, portando l’Inter a +8 in classifica. I biancocelesti hanno schierato un 4-3-3 con Motta tra i pali e Tavares, Provstgaard, Gila e Marusic in difesa.
Lazio-Milan 1-0 RETE: 26' pt Isaksen. LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 6.5, Gila 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7; Dele-Bashiru 6, Patric 6, Taylor 7 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 5 (38' st Cancellieri sv). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Hysaj, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Sarri 6.5. MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (12' st Athekame 6), De Winter 5.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5 (39' st Ricci sv), Fofana 6 (21' st Nkunku 6), Modric 6, Jashari 4.5, Estupinan 3.5 (12' st Bartesaghi 6); Pulisic 5.5, Leao 4 (21' st Fullkrug 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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