Il Milan fa scena muta sul più bello la Lazio vince e spedisce l' Inter a +8

La Lazio ha battuto il Milan per 1-0 con gol di Isaksen al 26’ del primo tempo. La partita si è conclusa con il Milan che non ha risposto, mentre la Lazio ha conquistato tre punti importanti, portando l’Inter a +8 in classifica. I biancocelesti hanno schierato un 4-3-3 con Motta tra i pali e Tavares, Provstgaard, Gila e Marusic in difesa.