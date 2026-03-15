Il materiale del raddoppio ferroviario all' ex area binari di Unrra prime risposte sul contenuto

Sono state rese note le prime informazioni riguardanti il materiale rinvenuto nell’area ex binari di Unrra, dove si sta realizzando il raddoppio ferroviario tra Messina e Catania. L'accesso agli atti ha chiarito che si tratta di depositi di materiali provenienti dagli scavi necessari per i lavori. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

Prime risposte all'accesso agli atti sul trasporto nell'area ex binari Fs a Unrra il deposito di materiale proveniente dagli scavi del raddoppio ferroviario Messina Catania. Lo rende noto l'avvocato Annalisa Giacobbe che alcuni mesi fa in qualità di legale dell’associazione #ISamuPubbirazzu aveva presentato istanza. "La richiesta riguardava - sostiene il legale - in particolare l’individuazione e la delimitazione dell’area di deposito, la documentazione relativa ai trasporti e alla movimentazione del materiale, la caratterizzazione e l’analisi del materiale di scavo e le autorizzazioni e i provvedimenti amministrativi relativi allo stoccaggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Italia, arrestato ragazzo di 20 anni mentre metteva pietre sui binari: “A casa materiale di area antagonista”Un’operazione fulminea condotta dai carabinieri nel Bolognese ha sventato quello che poteva trasformarsi in un grave pericolo per la circolazione... Leggi anche: Fuga di gas nel cantiere del raddoppio ferroviario, due operai in ospedale Aggiornamenti e notizie su Il materiale del raddoppio ferroviario... Argomenti discussi: Messina, Rinaldo: impegni traditi, Contesse e Villaggio Unrra ancora assediati dai tir. Rinaldo contro Webuild: «Impegni traditi, Contesse e villaggio Unrra ancora assediati dai tir»MESSINA. «Una situazione che non è più tollerabile per i residenti del Villaggio UNRRA». A dirlo è il consigliere comunale Rinaldo Raffaele di Sud chiama Nord, che torna a denunciare i disagi legati a ... letteraemme.it Tir a Contesse e Villaggio Unrra: Noi cittadini di serie B viviamo nel caos giorno e notte videoLa segnalazione dell'associazione del territorio Isamupubbirazzu da Tempostretto.it ... msn.com