Il materiale del raddoppio ferroviario all' ex area binari di Unrra prime risposte sul contenuto

Da messinatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le prime informazioni riguardanti il materiale rinvenuto nell’area ex binari di Unrra, dove si sta realizzando il raddoppio ferroviario tra Messina e Catania. L'accesso agli atti ha chiarito che si tratta di depositi di materiali provenienti dagli scavi necessari per i lavori. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

Prime risposte all'accesso agli atti sul trasporto nell'area ex binari Fs a Unrra il deposito di materiale proveniente dagli scavi del raddoppio ferroviario Messina Catania. Lo rende noto l'avvocato Annalisa Giacobbe che alcuni mesi fa in qualità di legale dell’associazione #ISamuPubbirazzu aveva presentato istanza. "La richiesta riguardava - sostiene il legale - in particolare l’individuazione e la delimitazione dell’area di deposito, la documentazione relativa ai trasporti e alla movimentazione del materiale, la caratterizzazione e l’analisi del materiale di scavo e le autorizzazioni e i provvedimenti amministrativi relativi allo stoccaggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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