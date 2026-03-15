Il locale chiude ma vuole continuare a bere e aggredisce gli agenti | arrestato

Da genovatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera al terminal traghetti di Piazzale Iqbql Masih, un uomo di 32 anni di nazionalità rumena ha iniziato a inveire contro il personale di un negozio che stava chiudendo, perché voleva continuare a bere la sua birra su un tavolino. Quando gli agenti sono intervenuti per calmare la situazione, l’uomo si è scagliato contro di loro, venendo così arrestato.

L'uomo è stato denunciato per resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale La polizia è intervenuta per convincere l’uomo ad alzarsi, ma il 32enne ha iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli. Portato via verso la questura, il comportamento dell’uomo è degenerato strattonando e colpendo gli agenti, cagionando loro 7 giorni di prognosi. Arrivato in questura l’uomo ha continuato ad aggredire gli operatori, rifiutandosi di fornire le sue generalità e danneggiando una porta. È stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Tenta rapina a turista e aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia LocaleTempo di lettura: < 1 minuto Nelle scorse ore, il personale dell’Unità Operativa IAES (Polizia Giudiziaria) ha tratto in arresto un cittadino...

Monza, aggredisce gli agenti in stazione: arrestato 20ennePrima si è reso molesto, poi ha aggredito i poliziotti e non contento ha pure preso a calci la camera di sicurezza in questura.

Aggiornamenti e notizie su locale chiude

Discussioni sull' argomento Piazza Martiri perde un altro pezzo di storia: chiude il bar Borsa; Alcol ai minori e droga nel locale: scatta la chiusura per 15 giorni; Matteo Grandi chiude il bistrot di Caffè Garibaldi, Signorvino pronto a subentrare nella gestione del locale di Vicenza; Un altro storico locale chiude per sempre dopo 52 anni di attività.

Il Lio Bar chiude, ma senza festa sabato: «Troppe persone: scelta dolorosa ma inevitabile»La festa d’addio di sabato 28 febbraio non si farà. E il locale resterà vuoto anche venerdì. Chiude così definitivamente il Lio Bar, senza poter festeggiare l’ultima notte insieme ai clienti più ... brescia.corriere.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.