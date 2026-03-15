Il locale chiude ma vuole continuare a bere e aggredisce gli agenti | arrestato

Ieri sera al terminal traghetti di Piazzale Iqbql Masih, un uomo di 32 anni di nazionalità rumena ha iniziato a inveire contro il personale di un negozio che stava chiudendo, perché voleva continuare a bere la sua birra su un tavolino. Quando gli agenti sono intervenuti per calmare la situazione, l’uomo si è scagliato contro di loro, venendo così arrestato.

L'uomo è stato denunciato per resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale La polizia è intervenuta per convincere l’uomo ad alzarsi, ma il 32enne ha iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli. Portato via verso la questura, il comportamento dell’uomo è degenerato strattonando e colpendo gli agenti, cagionando loro 7 giorni di prognosi. Arrivato in questura l’uomo ha continuato ad aggredire gli operatori, rifiutandosi di fornire le sue generalità e danneggiando una porta. È stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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