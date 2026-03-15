Il Grosseto si ferma in casa | 1-1 con lo Scandicci Resta saldo il primo posto | +12 dal Seravezza

Il Grosseto e lo Scandicci si sono affrontati in una partita terminata con il risultato di 1-1. La sfida si è svolta allo stadio di Grosseto e ha visto le due squadre pareggiare in un match equilibrato. Con questo risultato, il Grosseto mantiene il primo posto in classifica, con un vantaggio di 12 punti sul secondo.

Grosseto, 15 marzo 2026 – Finisce 1-1 la sfida casalinga tra il Grosseto e lo Scandicci nel girone E della Serie D. Il Grifone non riesce ad andare oltre il pari in una sfida in cui i biancorossi non sono riusciti a mettere in campo tutto il loro potenziale. Contro una squadra in questo momento a metà classifica. Per il Grosseto comunque il primato in classifica non è assolutamente in discussione: è ancora +12 rispetto alla seconda in classifica, il Seravezza Pozzi. La squadra di Indiani non fa calcoli, ma chiaramente i tifosi non possono non buttare un occhio al calendario e alla classifica. Mancano 7 partite alla fine, con l’ultima gara in programma il 3 maggio in trasferta contro il Ghiviborgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Grosseto si ferma in casa: 1-1 con lo Scandicci. Resta saldo il primo posto: +12 dal Seravezza Articoli correlati Scandicci regola l’Alba Blaj con il turnover e si giocherà il primo posto in Champions League. Nwakalor 10 muri!Scandicci ha travolto l’Alba Blaj con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-19; 25-21) nell’incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi... Leggi anche: DALLA SERIE D ALLA SECONDA CATEGORIA. Seravezza a Scandicci, in casa Camaiore e Real FQ. Ma domani il clou è Corsanico-Massarosa Una selezione di notizie su Il Grosseto si ferma in casa 1 1 con lo... Discussioni sull' argomento Uisp Grosseto si ferma a un passo dal titolo regionale Gold nel tennis; SuperEnalotto, la dea bendata si ferma anche a Grosseto; I negozi (e non solo) continuano a sparire: 3mila attività chiuse in Toscana; Hockey A1, c’è il derby maremmano. L’invaso strategico per l'agricoltura della Maremma si ferma a 100 metri dal traguardoUn imprevisto geologico rallenta uno degli interventi irrigui più attesi della Maremma. Il nuovo invaso nel canale Diversivo a Cernaia, nel comune di Grosseto, è infatti fermo a causa del cedimento di ... corrieredimaremma.it Sono stati sequestrati nella loro villa a Capalbio, in provincia di Grosseto. Lui è stato fatto mettere a sedere, con la pistola puntata alla testa: "Dicci dov'è la cassaforte". Un sequestro in piena regola. I quattro malviventi con il volto coperto speravano di trovare n facebook Superenalotto: a Grosseto centrato un "5" da oltre 22mila euro - x.com