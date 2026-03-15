Il gol era regolare chiudete il calcio! | le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus

Durante l'incontro tra Udinese e Juventus, i tifosi hanno espresso forte entusiasmo per il gol di Yildiz definendolo regolare, mentre altri hanno criticato la decisione di annullare quello di Conceicao. La Juventus ha ottenuto tre punti decisive, in una partita che si è svolta con molte tensioni e momenti di concitazione. La gara ha visto anche il commento di alcuni spettatori sulla prestazione di Koop.

Grande partita di Yildiz, “Koop è inutile” e tanto disaccordo con il gol annullato a Conceicao: la Juventus porta a casa tre punti fondamentali in ottica Champions in una partita a tratti turbolenta contro l’Udinese. Ecco cosa ne pensano i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus Articoli correlati Leggi anche: Juventus-Lazio, il gol di Koop era regolare? E c’era rigore su Cabal? Inter-Juventus, rosso inventato per Kalulu: le reazioni dei tifosi sui socialInter-Juventus, polemiche a non finire per il rosso dato da La Penna a Kalulu nel primo tempo. Altri aggiornamenti su Il gol era regolare chiudete il calcio... Temi più discussi: Atalanta-Udinese, la MOVIOLA di Marelli: Gol di Kristensen regolare. Quello di Davis...; Marelli sugli episodi di Atalanta-Udinese: Giusto non dare rigore, gol regolare; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlightsLa Juve sale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al successo, in trasferta, contro l’Udinese per 1-0. Match winner dell’incontro è Boga, terzo gol in tre partite che sblocca un primo ... sport.sky.it Udinese-Juventus, le pagelle: Yildiz (7,5) straordinario, Miretti (5) si divora il gol, Zaniolo (5,5) ci prova in tutti i modiLa Juventus ritrova il quarto posto in classifica, in attesa di Como-Roma di domani, battendo di misura l'Udinese sul suo campo nella 29esima ... msn.com SERIE A | Colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-Roma. Rete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/14/serie-a-udinese-juventus-in-campo-0- - facebook.com facebook Nelle pagelle di #Udinese- #Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 x.com