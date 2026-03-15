Il giorno del derby, il Sassuolo si prepara con l’obiettivo di mantenere alta la propria ambizione. La squadra punta a consolidare l’ottavo posto in classifica e superare la quota dei quaranta punti. Inoltre, cerca di interrompere una serie negativa di vittorie casalinghe contro il Bologna, che dura dal 2019. La sfida si avvicina e i giocatori sono determinati a ottenere un risultato positivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Nel mirino ci sarebbero, nell’ordine, l’ottavo posto, il sorpasso sia sulla squadra di Vincenzo Italiano che sulla fatidica ‘quota quaranta’ e, perché no, anche quella vittoria che contro il Bologna, al Mapei Stadium, al Sassuolo manca dal 2019. C’è parecchia carne al fuoco, insomma, a margine di una partita che sarà derby atipico finchè si vuole, visti i lontanissimi lignaggi delle due squadre, ma resta un derby. E come tale, fa capire Fabio Grosso, va giocato: intanto dal punto di vista della classifica, "perché abbiamo una bella occasione per superare chi ci sta davanti senza farci raggiungere da chi ci insegue", e poi per l’ambiente, dal momento che, prosegue il tecnico neroverde "è una gara stimolante, cui sappiamo la nostra gente tiene particolarmente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il giorno del derby, il Sassuolo ci crede: "Vogliamo continuare a stupire"

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