Un uomo di 52 anni, noto come giornalista-manager, è stato arrestato nella capitale con l’accusa di reati legati alla pedopornografia. Insieme a lui è stata fermata anche la compagna. L’inchiesta della magistratura ha portato all’arresto nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri, che hanno sequestrato materiale sospetto. La notizia ha suscitato grande attenzione in città.

Un’inchiesta della magistratura scuote la città di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni con l’accusa di reati legati alla pedopornografia. L’uomo, giornalista con una carriera di rilievo tra televisione e comunicazione aziendale, sarebbe coinvolto in un’indagine che potrebbe rivelare l’esistenza di un giro più ampio di pedofilia. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un’operazione condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri. Contemporaneamente è stata fermata anche la compagna dell’uomo, un’insegnante di 48 anni, che si trovava nella sua abitazione in Veneto ed è stata trasferita nel carcere di Treviso per gli stessi reati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il giornalista-manager tra televisione e grandi aziende: chi è l’uomo arrestato. In manette anche la compagna

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