Il rappresentante del Pd afferma che, in caso di vittoria del fronte del ‘No’, non si tratta di confermare lo status quo, ma di aver impedito una modifica considerata sbagliata della Costituzione. La posizione sottolinea come il risultato non sia un semplice ritorno alla situazione attuale, ma una scelta di bloccare un cambiamento giudicato inopportuno. Nessun riferimento a motivazioni o cause, solo fatti legati alle dichiarazioni ufficiali.

"Se vince il ’No’ non significherà che avrà vinto lo status quo, ma che è stata evitata una modifica sbagliata della Costituzione". Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, questa mattina alle 10,30 sarà in piazza San Francesco insieme con la segretaria nazionale dei dem, Elly Schlein, il presidente del partito, Stefano Bonaccini, e tanti altri militanti per tirare la volata al referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo. Il governo assicura che il voto non ha un significato politico. "È evidente che ogni referendum ha anche un significato politico. Se una riforma voluta dal governo viene respinta, è un segnale chiaro che una parte importante del Paese non condivide quella scelta e chiede di concentrarsi sulle vere priorità della giustizia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fronte del ’No’. Di Stasi (Pd): "Evitare una modifica sbagliata della Costituzione"

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Negli ultimi giorni vedo circolare un argomento ricorrente: “Il giorno in cui Alberto Stasi verrà assolto, qualcuno dovrà nascondersi.” È opportuno chiarire alcuni punti fondamentali. Alberto Stasi è stato condannato all’esito di cinque gradi di giudizio. Nessuno di facebook

Cheddduecoglioni sta cartella di Stasi, ficcatevi nella testa che dovete parlare di SEMPIO #QuartoGrado x.com