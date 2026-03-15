il fermo di sea eye 5 era illegittimo viminale condannato

Il tribunale di Ragusa ha stabilito che il fermo della nave Sea-Eye 5 era illegittimo e ha condannato il Viminale. La causa ha visto opporsi l’ong Sea-Eye e il Ministero dell’Interno, che avevano disposto la detenzione della nave nel porto. La decisione riguarda esclusivamente la legittimità del provvedimento adottato, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o cause sottostanti.

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