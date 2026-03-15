Un drone ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, dove si trova anche il contingente italiano della Task Force Air impegnato nelle operazioni della coalizione internazionale in Medio Oriente. Dopo l'attacco con il drone, si è verificata un'esplosione nella stessa area. L'evento è stato segnalato dalle autorità locali e dai rappresentanti militari coinvolti.

Un attacco con drone ha colpito la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove è presente anche il contingente italiano della Task Force Air impegnato nelle operazioni della coalizione internazionale in Medio Oriente. Il raid non ha provocato vittime tra i militari, ma ha distrutto un velivolo a pilotaggio remoto italiano considerato fondamentale per le attività operative. A commentare l’accaduto è stato il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, che ha parlato di assetto “indispensabile” per le missioni italiane e ha assicurato che la situazione è costantemente monitorata insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Il raid contro la base di Ali Al Salem e la distruzione del drone italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il drone contro lo shelter, poi l'esplosione: così l'Iran ha preso di mira la base italiana in Kuwait

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