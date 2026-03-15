Il destino della maxi area in stato di abbandono da 30 anni

Una vasta area abbandonata da trent’anni si trova al centro dell’attenzione, mentre si discute del suo possibile futuro e delle diverse questioni che la coinvolgono. Tra queste, il destino dell’Acquazzurra, i problemi legati alla violenza tra i bambini e le condizioni del mercato del lavoro locale. La situazione resta in attesa di sviluppi concreti, senza che siano stati annunciati interventi definitivi.

Dal futuro dell'Acquazzurra, alla violenza infantile, fino al panorama dell'offerta lavorativa. E altro ancora. Spaziano ad ampio raggio i temi trattati questa settimana su Dossier, il canale di approfondimento di BolognaToday. Partiamo dall'ex parco acquatico. Il bar, la discoteca, gli scivoli, la grande piscina a onde. Sono solo un ricordo nostalgico di chi ha vissuto tutto questo. Ciò che resta oggi sono solo tracce scolorite dall'incuria. Desolata si presenta infatti l'area, nel quartiere Borgo-Reno. Come è possibile che un’area così vasta sia rimasta abbandonata per quasi trent’anni? E soprattutto, quale sarà il suo destino? Dare una risposta non è semplice. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Al momento non è ancora chiaro quale sarà il suo destino, ma una delle ipotesi è che possa esserne indotto l’affondamento facebook