Il Como piega 2-1 la Roma ed è quarto in classifica

Il Como ha battuto la Roma 2-1 in uno spareggio Champions, conquistando così il quarto posto in classifica con 54 punti. La squadra si è trovata in vantaggio grazie a due gol, mentre la Roma è rimasta in dieci nel secondo tempo per il doppio giallo a Wesley. La vittoria ha permesso al Como di superare Juventus e Roma nella classifica.

AGI - Il Como vince 2-1 lo spareggio Champions contro la Roma e si prende il quarto posto in solitaria a 54 punti, uno in più della Juventus e tre in più proprio dei giallorossi, rimasti in 10 nel secondo tempo per il doppio giallo ai danni di Wesley. Decisive le reti di Douvikas e Diego Carlos che ribaltano l'iniziale gol di Malen (su rigore). La sintesi della partita sta nei numeri: 22 i tiri del Como, tre quelli della Roma, in emergenza offensiva con Soulé, Dybala, Dovbyk e Ferguson fuori dai giochi. La supremazia del Como è però in tutti i settori del campo, non solo in attacco. Memore della lezione dell'andata, quando i suoi giocatori vennero soffocati dalla pressione giallorossa, Fabregas aggiunge una variabile in più all'enigma fatto di duelli e marcature a uomo di marca gasperiniana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Como piega 2-1 la Roma ed è quarto in classifica Articoli correlati Leggi anche: Il Como travolge il Pisa 3 a 0 ed è quarto in classifica. Nzola sbaglia un rigore alla David, ormai è una moda Fabregas applaude i suoi, i lariani restano al quarto posto. Il Como ha fatto il salto di qualità: "La classifica? Si guarda alla fine»La vittoria del Como a Cagliari ha dato la possibilità ai lariani, di giocarsi una sfida per la Champions, domenica al Sinigaglia contro la Roma. Contenuti utili per approfondire Como piega Temi più discussi: Il Genoa piega la Roma 2-1: l'ex De Rossi fa festa contro i giallorossi; Como, Roma o Juve: chi va in Champions? Cosa dice l'algoritmo di OPTA; Serie A, il Como piega il Cagliari: all'Unpol Domus finisce 1-2. Calcio: Como piega 2-1 la Roma ed è quarto, espulso WesleyUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Serie A, il Como piega il Cagliari: all'Unpol Domus finisce 1-2Si conclude la prima gara del sabato di Serie A. Il Como riesce ad avere la meglio sul Cagliari all'Unipol Domus con il punteggio di 1-2. Ad aprire le danze è la squadra di Fabregas con la rete del ri ... msn.com "In un mese, con il doppio impegno europeo e le tre gare contro Como, Lecce e Inter capiremo che piega prenderà la stagione. Ora è il momento di dare tutto, di rimanere focalizzati, centrati come un filo a piombo. Tutto il lavoro iniziato lo scorso luglio si co facebook Dele Alli è tornato a casa, almeno per il momento. L'avevamo salutato con il rosso all'esordio col Como dopo mesi di attesa. Ora l'inglese è senza contratto e nel frattempo si sta allenando nel centro sportivo del Tottenham. Pochi giorni fa, Alli è tornato allo stad x.com