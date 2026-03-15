Il Como piega 2-1 la Roma ed è quarto in classifica

Da agi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha battuto la Roma 2-1 in uno spareggio Champions, conquistando così il quarto posto in classifica con 54 punti. La squadra si è trovata in vantaggio grazie a due gol, mentre la Roma è rimasta in dieci nel secondo tempo per il doppio giallo a Wesley. La vittoria ha permesso al Como di superare Juventus e Roma nella classifica.

AGI - Il  Como  vince  2-1  lo  spareggio Champions  contro la  Roma  e si prende il  quarto posto  in solitaria a  54 punti, uno in più della Juventus e tre in più proprio dei giallorossi, rimasti in 10 nel secondo tempo per il doppio giallo ai danni di Wesley. Decisive le reti di  Douvikas  e  Diego Carlos  che ribaltano l'iniziale gol di Malen (su rigore). La sintesi della partita sta nei numeri:  22 i tiri del Como, tre quelli della Roma, in emergenza offensiva con Soulé, Dybala, Dovbyk e Ferguson fuori dai giochi. La  supremazia del Como  è però in tutti i settori del campo, non solo in attacco. Memore della lezione dell'andata, quando i suoi giocatori vennero soffocati dalla pressione giallorossa,  Fabregas  aggiunge una variabile in più all'enigma fatto di duelli e marcature a uomo di marca gasperiniana. 🔗 Leggi su Agi.it

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