Il Como batte anche la Roma e il profumo Champions è sempre più forte!

Il Como ha sconfitto anche la Roma in una partita che mette in palio un posto in Europa. La sfida si è disputata allo stadio Sinigaglia, con i giallorossi ospiti. La vittoria del Como accende l'interesse per le prossime gare e la corsa alla qualificazione continentale. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate a conquistare punti fondamentali in campionato.

Match che vale un posto per correre verso L'Europa che conta. Giallorossi ospiti del Como al Sinigaglia. Il primo tempo finisce con la Roma avanti 1 -0 su rigore. 79' Gol! Svilar tiene il destro di Smolcic ma nulla può sul tap-in vincente di Diego Carlos: Como 2 - Roma 1 59' Gol! Douvikas scatta sul filo del fuorigioco, Svilar si fa passare il pallone tra le gambe sul suo palo. Como 1 - Roma 1 55' Douvikas ottiene un corner e incita tifosi. La battuta ma Ramon colpisce debolmente di testa. 46' Si ricomincia con Diao e Douvikas al posto di Kempf e Sergi Roberto. Como sbilanciato in avanti. 45'+1 Ancora Paz che si... 🔗 Leggi su Today.it

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