Il comitato delle bugie

La campagna per il referendum sta entrando nelle sue fasi finali, con le ultime ore che si fanno cruciali. I sostenitori e gli oppositori stanno intensificando le loro attività, cercando di convincere gli indecisi. Le discussioni pubbliche e le iniziative di sensibilizzazione si susseguono senza sosta, mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto. La tensione cresce in vista del risultato finale.

La campagna per il referendum è alle battute finali. Le ultime ore sono decisive. Ma che cosa abbiamo visto in queste settimane? Una progressiva falsificazione della posta in gioco; una falsificazione sistematica con un obiettivo molto semplice: far sì che la gente non capisca e dunque non voti, lasciando la mano libera a chi preferisce che tutto resti com'è. Due episodi spiegano bene il clima di questa campagna. Il primo riguarda Goffredo Bettini, vecchia volpe del Partito comunista, che tra una stagione romana e una svernata thailandese ha pensato bene di uscire dall'imbarazzo con una confessione singolare. Bettini ha ammesso pubblicamente di essere da sempre favorevole alla separazione delle carriere tra magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il comitato delle bugie Articoli correlati Il Comitato per il No propina solo bugie. Leggendo la riforma lo si capisce subitoConfrontando gli articoli originali con le proposte di modifica si scopre la campagna di disinformazione messa in atto a sinistra. Comitato “Giusto dire No” e Comitato “Società civile per il No” alla Casa delle EnergieArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato “Giusto dire No” e il Comitato “Società civile per il No” promuovono un incontro pubblico con Gherardo... Tg del 12 febbraio Aggiornamenti e notizie su Il comitato delle bugie Discussioni sull' argomento Riforma della Giustizia: smontate le bugie dei comitati del NO; Giustizia, il ministro Nordio: Processi più brevi con la riforma. L'opposizione: Bugie; Referendum, sì e no a confronto su separazione e Csm; Elio Core scrive al commissario: Servono interventi sulla viabilità. Il comitato delle bugieIl punto non è punire la magistratura; il punto è evitare che accusa e giudizio crescano gemmando dalla stessa pianta ... ilgiornale.it Il corteo è stato organizzato dal comitato a tutela della salute e ha goduto del supporto della Chiesa. Il vescovo Alberti: «È una questione di giustizia sociale» facebook #SeparazionedelleCarriere: il Presidente @avvbenedetto smonta le bufale della Vicepresidente del Comitato per il No. Da ascoltare e riascoltare! #SiSepara #SiVotaSi x.com