Il collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta celebra il settimo anniversario

Il collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta ha celebrato il suo settimo anniversario martedì 10 marzo nella biblioteca comunale

Nella biblioteca comunale "Antonio Russo" di Francavilla al Mare si è svolto l’evento "Sette anni di Tante da raccontare, storie di impegno femminile tra passato e presente". All’appuntamento, aperto dalla coordinatrice Assunta Grazioso, hanno portato le testimonianze del loro impegno per la comunità l'assessora alla cultura del comune di Francavilla al Mare Cristina Rapino, la coideatrice del collettivo e presidente del consiglio comnale di Francavilla al Mare Francesca Buttari, l’operatrice Caritas Elisabetta Marinelli, la presidente di G.A.I.A. Mariangela Appignani. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Torna "Una stanza tutta per te", la rassegna che celebra donne, romance e self-careRiccione è pronta a inaugurare la seconda edizione di “Una stanza tutta per te”, la rassegna culturale ideata dalla scrittrice riccionese Debora...

Altro che primo, Sinner ‘solo’ settimo: la classifica è tutta da riscrivereC’è una classifica Jannik Sinner non primeggia, anzi è addirittura settimo: ma è tutt’altro che una brutta notizia per l’altoatesino Il primo posto è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il collettivo Tante da raccontare donne...

Discussioni sull' argomento Come disegnare sui margini di un Quaderno a cancelli; Mimose, sport e letture. Tante porte aperte sull’universo femminile; Fabio De Luigi al BSMT: Tante volte mi sono detto smetto. Se non fai ridere sei solo un cretino; Donne giornaliste, superlavoro tra gap occupazionale e disparità: tante voci al focus in Fnsi.

Leggi l'articolo - Tante cose da fare a Biella oggi domenica 15 marzo #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella facebook

Scene di sesso nei film, perché ce ne sono così tante: da «"Cime tempestose"» a «Heated rivalry», gli esempi di successo x.com