Il Centro di riabilitazione di Trevi sarà mantenuto, potenziato e inserito nella rete come struttura qualificata. La decisione riguarda l’intera struttura, che continuerà a operare con servizi aggiornati e migliorati. Le autorità hanno confermato che il centro rimarrà attivo, con nuove risorse destinate al suo sviluppo e alla qualità delle prestazioni offerte.

Il Centro di riabilitazione di Trevi sarà mantenuto, potenziato e qualificato nella rete come struttura ospedaliera specializzata in riabilitazione e recupero funzionale, di riferimento per la specifica missione per tutto il territorio quale struttura con alta professionalità e adeguato livello tecnologico realizzata in un’unica sede e focalizzata su specifiche area di attività per ottimizzare risorse e competenze. È quanto emerso in un incontro tra la presidente della Regione Stefania Proietti, il direttore generale dell’ Asl Umbria 2, Roberto Noto e il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma sul futuro del Centro di riabilitazione di Trevi. Scongiurati, quindi, i timori del Partito democratico e della stessa collettività di Trevi che in più occasioni avevano manifestato dubbi su un eventuale declassamento della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro di Trevi sarà mantenuto e potenziato

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