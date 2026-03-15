Il caso ‘Cinecittà’ Cacciami nel mirino si difende

Negli ultimi giorni il caso Cinecittà ha attirato l’attenzione. La guardia di finanza ha effettuato un’ispezione negli uffici della società di produzione The Apartment Srl, durante la quale sono stati scoperti dati irregolari. La notizia ha suscitato discussioni sul fronte legale e amministrativo, senza che siano stati ancora divulgati dettagli aggiuntivi o eventuali conseguenze.

In questi giorni non si parla d’altro che del caso Cinecittà. Un blitz della guardia di finanza negli uffici della società di produzione The Apartment Srl, avrebbe fatto emergere dati irregolari, e penalmente perseguibili. Atti relativi alla produzione di alcuni prodotti cinematografici. Nel mirino dell’inchiesta sembrava esserci l’amministratrice delegata Manuela Cacciami. Adesso, l’ad, non indagata, si difende. Blitz a Cinecittà. Inchiesta che ha visto un blitz della guardia finanza negli uffici della società di produzione The Apartment Srl, controllata dal gruppo Fremantle, allo scopo di acquisire atti e documentazione relativi al film “ Queer ” e alla serie televisiva “ M. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il caso ‘Cinecittà’. Cacciami nel mirino, si difende Articoli correlati Cinecittà nel mirino della Finanza: acquisita documentazione di ‘M. Il figlio del secolo’Oggi a Cinecittà, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni documentali nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma sui... Cinecittà, Manuela Cacciamani nel mirino della procura per i fondi al cinemaL’indagine L’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sarebbe indagata nell’inchiesta sui finanziamenti pubblici al cinema. Contenuti e approfondimenti su Il caso 'Cinecittà' Cacciami nel mirino... Caso Cinecittà, trasparenza cercasi: con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura?Il recente caso di Cinecittà spa (società controllata al 100% dallo Stato) ovvero le indagini che hanno avviato la Procura di Roma, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione che, secon ... ilfattoquotidiano.it Tax credit e cinema: il caso Cinecittà e l’indagine su Manuela CacciamaniTax credit: due parole tecniche, quasi burocratiche, che negli ultimi anni sono diventate uno degli strumenti centrali della politica culturale italiana. Introdotto per sostenere la produzione ... giornaledimontesilvano.com