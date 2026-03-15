Il cartellone del weekend Serie C altro pari per il Ravenna Eccellenza Fcr sconfitto in casa

Nel weekend si sono disputate diverse partite di calcio tra Serie B, Serie C e Eccellenza. In Serie B, si sono giocate le sfide Entella-Avellino e Sudtirol-Pescara, mentre sono stati completati incontri come Modena-Spezia, Bari-Reggiana e altre. In Serie C, il Ravenna ha ottenuto un altro pareggio, mentre nell'Eccellenza il Fcr è stato sconfitto in casa.