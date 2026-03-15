Il cartellone del weekend Serie C altro pari per il Ravenna Eccellenza Fcr sconfitto in casa
Nel weekend si sono disputate diverse partite di calcio tra Serie B, Serie C e Eccellenza. In Serie B, si sono giocate le sfide Entella-Avellino e Sudtirol-Pescara, mentre sono stati completati incontri come Modena-Spezia, Bari-Reggiana e altre. In Serie C, il Ravenna ha ottenuto un altro pareggio, mentre nell'Eccellenza il Fcr è stato sconfitto in casa.
Serie B (30ª g.): Entella-Avellino (15), Sudtirol-Pescara (17.15). Giocate: Modena-Spezia 3-0, Bari-Reggiana 4-1, Cesena-Frosinone 2-2, Empoli-Mantova 2-2, Juve Stabia-Carrarese 1-1, Padova-Catanzaro 1-3, Monza-Palermo 3-0, Samp-Venezia 0-0. Classifica: Venezia 64; Monza 63; Frosinone 59; Palermo 57; Catanzaro 52; Modena 47; Juve Stabia 41; Cesena 40; Sudtirol 37; Padova 34; Avellino, Carrrarese 33; Empoli 32; Entella, Mantova, Bari, Samp 31; Spezia, Reggiana 29; Pescara 25. Serie C (32ª g.): Forlì-Juventus U23 (12.30), Arezzo-Perugia, Gubbio-Ascoli (14.30). Riposa: Pianese. Ieri: Pineto-Bra 2-1, Torres-Ravenna 2-2, Livorno-Carpi 2-2, Pontedera-Guidonia 0-1, Vis Pesaro-Ternana 1-0, Samb-Campobasso 0-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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