Al teatro Galli è in scena “Il Misantropo”, il celebre lavoro di Molière diretto da Andrée Ruth Shammah. Lo spettacolo porta sul palco un’interpretazione intensa e coinvolgente del testo, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La messa in scena, che si ispira alla versione della regista, si inserisce in un tour italiano ormai avviato.

Il capolavoro di Molière in scena al teatro Galli, nella versione diretta da Andrée Ruth Shammah. La regista porta a Rimini Il misantropo, con un allestimento che continua a girare i teatri italiani con grande entusiasmo di pubblico e critica. Protagonista è Fausto Cabra, un Alceste dalla disperata vitalità, un uomo solo davanti al potere e ai benpensanti, considerato un pazzo e deriso da tutti, ma in realtà è l’unico assennato e in grado di cogliere la follia di chi lo circonda. È la commedia dell’impossibilità di esprimersi liberamente quando si è preda delle passioni. È un dramma comico e umanissimo, commovente e feroce, sull’incomunicabilità e sul cortocircuito che genera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il capolavoro di Molière. Al Galli un Misantropo feroce e commovente

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