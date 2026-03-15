Il cantante Mahmood lascia l' Italia e si trasferisce in Spagna per colpa della eccessiva fama

Il cantante Mahmood ha deciso di trasferirsi in Spagna, lasciando l’Italia, perché sente di non riuscire a gestire l’eccessiva notorietà. L’artista milanese ha dichiarato di sentirsi come “una tigre bianca in uno zoo”, cercando così di recuperare la privacy che sente di aver perso. La sua scelta rappresenta un cambiamento importante nella sua vita e nella sua carriera.

Per il cantante Mahmood è arrivato il momento di rallentare. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo ha raccontato in un’intervista alla rivista internazionale 'Butt' di voler lasciare l’Italia per andare in Spagna, prendendosi anche una pausa completa dalla musica per tutto il 2026. La decisione nasce dal bisogno di allontanarsi dall’attenzione continua dei media, per ritrovare libertà nella vita quotidiana. Secondo l’artista milanese, la fama ha reso sempre più difficile vivere con serenità i momenti più semplici della giornata. Mahmood ha spiegato di sentirsi spesso osservato o ripreso mentre cammina per strada, mangia con gli amici o esce la sera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il cantante Mahmood lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna per colpa della ... eccessiva fama Articoli correlati Leggi anche: «Mi trasferisco in Spagna», Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: «Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione» Mahmood lascia l’Italia: il cantante ha annunciato il trasferimento in Spagna e uno stop per tutto il 2026Arriva spesso un momento, nella carriera di un artista, in cui il successo e le soddisfazioni personali non bastano più e, al contrario, la fama... Approfondimenti e contenuti su Il cantante Mahmood lascia l'Italia e... Temi più discussi: Mahmood lascia l'Italia: Qui mi sento come una tigre bianca in uno zoo. Vado in Spagna; Mi trasferisco in Spagna, Mahmood 'fugge' da Italia per colpa... della fama; Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitato; Mahmood lascia l’Italia, andrà a vivere in Spagna. Mahmood lascia l’Italia: Vado in Spagna, voglio poter camminare per stradaL’artista di origine sarda racconta la decisione in un’intervista al Corriere della Sera: Ho bisogno di vivere con più libertà ... cagliaripad.it Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitatoIl cantante racconta il peso della fama e la decisione di fermarsi: stop ai live nel 2026 per ritrovare ispirazione e libertà lontano dai riflettori. tgcom24.mediaset.it Mahmood lascia l'Italia L'artista ha annunciato un trasferimento in Spagna e uno stop per il 2026. Voi che ne pensate Scelta coraggiosa del cantante facebook Leggendo i commenti alle dichiarazioni di #Mahmood sicuramente mal tradotte, mi vien da pensare che trasferirsi in Spagna sia la decisione migliore che abbia mai preso x.com