Il Brindisi vince in extremis a Spinazzola | allungo decisivo verso la Serie D

Il Brindisi ha vinto in extremis contro lo Spinazzola, segnando due reti tra il 91' e il 96'. La partita si è conclusa con la squadra di Brindisi che ha conquistato i tre punti in trasferta. La vittoria ha permesso ai biancazzurri di allungare a otto punti sul Bisceglie, consolidando la posizione in classifica. La sfida si è disputata allo stadio di Spinazzola.

I biancazzurri vanno a segno al 91' con Bernaola, poi il raddoppio di Sanchez. Sale a 8 punti il vantaggio sul Bisceglie, superato a Campi, a cinque giornate dalla fine (ma con una gara da recuperare per i nerazzurri) BRINDISI - Con due reti messe a segno fra il 91' e il 96', il Brindisi si impone anche in casa dello Spinazzola e allunga a +8 sul Bisceglie, mettendo una serie ipoteca sulla promozione in Serie D. Nella 34esima giornata del campionato di Eccellenza, i biancazzurri piazzano forse lo scatto decisivo. La partita è stata ostica, complicata. I padroni di casa si sono difesi con tenacia, concedendo pochi varchi alla squadra di mister Ciullo, su un terreno sintetico reso pesante dalla pioggia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: Serie A, Fiorentina-Torino 2-2. Maripán decisivo in extremis. Gol e highlights L’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondereL’Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due... Una selezione di notizie su Brindisi vince Temi più discussi: Il Brindisi Fc vince anche in casa del Taurisano: Bisceglie sempre a -5; Il Taranto riposa ma Brindisi e Bisceglie continuano a vincere; Appia Rugby Brindisi vince a Rende e chiude la regular season con un successo; Basket Coppa Italia-Dole vince la prima grazie ad una tripla sulla sirena di Tommasini e passa il turno. Brindisi battuta 85 a 86. Il Brindisi Fc vince anche in casa del Taurisano: Bisceglie sempre a -5I biancazzurri si impongono per 0-2 grazie alle reti di Caputo e Gori, conquistando la sesta vittoria consecutiva ... brindisireport.it Basket Dr2: la Robur Brindisi si impone a TarantoVince in trasferta la Robur Brindisi, marchiata Resin Piping, consolidando il secondo posto in questo campionato di Dr3. I brindisini hanno affrontato in trasferta a Taranto i ragazzi della Dynamic ... today.it Basket A2/M, Rimini vince all’ultimo respiro, Brindisi fuori dalla Coppa facebook