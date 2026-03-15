Il Brindisi lancia la fuga per la vittoria | la festa al Fanuzzi al rientro da Spinazzola

Il Brindisi ha vinto in trasferta contro lo Spinazzola e ha celebrato al ritorno al Fanuzzi. La squadra ha conquistato tre punti fondamentali, che le hanno permesso di allungare a otto lunghezze sul Bisceglie con cinque partite ancora da giocare. I tifosi hanno accolto con entusiasmo il team nel momento di successo dopo la trasferta.

I biancazzurri hanno festeggiato insieme ai tifosi il successo che fa salire a otto i punti di vantaggio sul Bisceglie, a cinque giornate dalla fine del campionato di Eccellenza Entusiasmo alle stelle dopo la vittoria in casa dello Spinazzola, che ha consentito al Brindisi di allungare a + 8 sul Bisceglie, a cinque giornate dalla fine del campionato di Eccellenza. Gli uomini di mister Ciullo, al rientro dalla trasferta, sono stati accolti da centinaia di tifosi allo stadio Fanuzzi. Movida in via Conserva, Borromeo: “Servono spazi per tutti”. Orefice: “Priorità a sicurezza e transitabilità” Monumento al Marinaio, tecnici ancorati alle funi per monitorare facciate esterne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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