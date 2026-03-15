il bramante cerca punti contro bisceglie

Il Bramante si prepara ad affrontare oggi pomeriggio alle 18 i Lions Bisceglie al PalaMegabox, dopo aver archiviato la sconfitta di Vasto. La squadra cerca di riprendere il cammino con una vittoria, mentre Bisceglie arriva dall’andata con una vittoria per 72-57. La partita rappresenta un’occasione per i padroni di casa di ottenere punti importanti.

Archiviata la sconfitta di Vasto, il Bramante vuole tornare a fare punti e cercherà di farlo ospitando oggi pomeriggio alle 18 al PalaMegabox i Lions Bisceglie: all’andata ci fu la vittoria dei pugliesi per 72-57. I Lions sono guidati in panchina da coach Vito Console e al momento occupano la quinta posizione a quota 27 punti. L’ottimo stazionamento in graduatoria è a dimostrazione della validità e profondità del roster pugliese che ruota ben 9 effettivi a partire dal playmaker ex Basket School Messina Leonardo Di Dio che viaggia a 13.1 punti, 4.2 rimbalzi e 3.3 assist di media. Le guardie saranno il marchigiano Edoardo Anibaldi che è anche il top scorer del gruppo con 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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