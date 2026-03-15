Il blitz Colpo grosso del Mogliano Tre punti d’oro con l’Elpidiense

Il Mogliano ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo dell’Elpidiense Cascinare, conquistando tre punti importanti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei biancoblù, grazie a un gol segnato nel corso del secondo tempo. In campo, tra gli altri, erano presenti Doello, De Carolis, Mancini, Cellini, Marozzi, Berrettoni, D’Angelo, Terramoccia, Amadio, Biondi e Antolini.

ELPIDIENSE CASCINARE 0 BORGO MOGLIANO 1 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, De Carolis, Mancini, Cellini, Marozzi, Berrettoni, D’Angelo, Terramoccia (25’st Murati), Amadio (43’st Conte), Biondi, Antolini (20’st Cingolani). All. Silenzi. BORGO MOGLIANO: Conti, Ismani (40’st Foresi), Mazzetti V., Campilia, Appignanesi, Tarulli, Zeqiri E. (31’st Andreozzi), Bah (15’st Ruani), Apicella (48’st Capodacqua), Zeqiri M. (36’st Verdicchio), Mazzetti M. All. Eleuteri. Arbitro: Chincoli di San Benedetto. Rete: 45’st Apicella Note. Ammoniti: Terramoccia (E), Bah(B), Apicella(B), Marozzi(E) Vittoria in zona Cesarini per il Borgo Mogliano corsaro sul campo dell’Elpidiense Cascinare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il blitz. Colpo grosso del Mogliano. Tre punti d’oro con l’Elpidiense Articoli correlati Leggi anche: Per i locali reti di curzi e apicella. Tre punti d’oro per il Mogliano. Il Porto Sant’Elpidio al tappeto Il blitz. Colpo grosso del Camerino. Cicci manda ko il MonturanoMonturano 1 Camerino 2 : Sandroni, Marini, Adami, Finucci, Fabi (42’ st Rinaldesi), Panichi (19’ st Bracalente), Milozzi (1’ st Santarelli),... Una raccolta di contenuti su Il blitz Colpo grosso del Mogliano Tre... Discussioni sull' argomento Arriva la polizia e scaricano la droga nel water. Nel magazzino dello spaccio trovata pure una pistola; Colpo grosso della Usl Umbria 2, si aggiudica due progetti Pnrr per 5 milioni di euro: più assistenza domiciliare per anziani e centri disabili; Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-Tavernelli; Blitz dopo il pedinamento: 32enne aveva in casa 80 grammi di cocaina e 50mila euro in contanti. Batti un colpo se anche oggi sosterrai i ragazzi fino all’ultimo secondo facebook #Spalletti perde #Thuram al 49': decisivo un colpo preso nel primo tempo x.com