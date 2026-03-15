Il Benevento 5 non sbaglia in casa contro il fanalino di coda Mascalucia

Il Benevento 5 conquista una vittoria casalinga contro il fanalino di coda Mascalucia, che è stato ufficialmente retrocesso in serie A2 dopo la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i giallorossi di Scarpitti, che continuano a mantenere vive le speranze di un ritorno in serie A. La squadra ha dimostrato solidità nel match giocato davanti al proprio pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Il ritorno in serie A sempre più vicino. Il GG Team Wear Benevento 5 non sbaglia in casa contro il fanalino di coda Mascalucia, ufficialmente retrocesso in serie A2 dopo la sconfitta contro i giallorossi di Scarpitti. Al PalaTedeschi termina 9-0: doppiette per Caruso e Volonnino, il giovane Carpentieri realizza una tripletta, a segno anche De Crescenzo e Zonta. Il ritorno nel massimo campionato nazionale dista solo due punti, a tre giornate dal termine. SEI RETI ALL’INTERVALLO – Ampio turnover per mister Scarpitti: Rafinha e Luquinhas out per squalifica, il tecnico concede un turno di riposo a Montefalcone e Salas. Pozzo torna titolare tra i pali con Zonta, Rosato, Abdala e Caruso a completare il quintetto di movimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Benevento 5 non sbaglia in casa contro il fanalino di coda Mascalucia Articoli correlati Leggi anche: Lukaku salva il Napoli all’ultimo respiro contro il Verona fanalino di coda. Mulazzo, tre punti contro il fanalino di coda del torneo Migliarino Vecchiano (3-0)Il Mulazzo ha ottenuto una convincente vittoria in casa contro il Migliarino Vecchiano, imponendosi per 3-0 nel match di domenica 15 febbraio 2026. Una raccolta di contenuti su Il Benevento 5 non sbaglia in casa... Temi più discussi: Itria-GG Team Wear Benevento 5 finale 1-6; Benevento, 05-03-2026 23:37; Il Benevento non sbaglia un colpo: piega il Sorrento e vede il traguardo [FOTO]; Il Benevento sempre più capolista. Battuto anche il Sorrento con una doppietta di Salvemini. Itria-GG Team Wear Benevento 5 finale 1-6Non sbaglia il GG Team Wear Benevento 5 a Fasano. La squadra di mister Scarpitti batte l’Itria al termine di una grande partita e vola a +7 sul Sulmona, sconfitto in casa dal Defender Giovinazzo, a qu ... sanniosport.it GG Team Wear Benevento 5 in Final Four di Coppa Italia SportLa squadra di Fausto Scarpitti raggiunge il primo obiettivo stagionale battendo un mai domo Academy Pescara: davanti, ancora una volta, a un grande PalaTedeschi, i giallorossi s’impongono 5-2 in ... realtasannita.it Emergenza forestazione: il piano dei rappresentanti dei lavoratori #Benevento facebook Benevento-Catania, Floro Flores: "Vittoria pesante, ma è ancora lunga" #SkySport #BeneventoCatania #FloroFlores x.com