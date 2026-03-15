Il Batiscafo Trieste diventa film | Un viaggio tra scienza e bellezza

Martedì alle 19, presso il cinema Arlecchino, verrà proiettato in anteprima il film

Martedì alle 19 Arlecchino proiezione in anteprima del film “ Operazione Batiscafo Trieste ”, diretto da Massimiliano Finazzer Flory. Interverrà il regista e in sala sarà presente Marie-Laure Piccard, figlia di Jacques Piccard, uno dei piloti che condusse il Trieste negli abissi della Fossa delle Marianne. Il film, prodotto da Rai Cinema, ripercorre la nascita del progetto, le sfide tecniche e il significato di un’impresa che conquistò il mondo: 66 anni fa, il 23 gennaio 1960, il Batiscafo Trieste, con a bordo Jacques Piccard e Don Walsh, raggiunse per la prima volta nella storia dell’umanità il punto più profondo della crosta terrestre, l’abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11mila metri sotto al livello del mare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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