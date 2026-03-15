Federica Rosellini presenta al Teatro Fontana di Milano il suo nuovo progetto teatrale intitolato iGirl, in scena dal 17 al 22 marzo. Lo spettacolo affronta temi legati all’identità e all’esperienza femminile, coinvolgendo attori e performer in una produzione che si concentra su corpi anomali e rappresentazioni non convenzionali. La pièce si inserisce nel calendario culturale della città con un focus sulla sperimentazione artistica.

Federica Rosellini porta in scena al Teatro Fontana di Milano, dal 17 marzo fino al 22 marzo, un nuovo progetto teatrale intitolato iGirl. L’opera, basata su un testo della drammaturga irlandese Marina Carr nato durante la pandemia, esplora il tema dei corpi considerati anomali dalla società e dal potere. La performance si svolge nello stesso spazio dove l’attrice ha già realizzato precedenti lavori, consolidando il legame con questo luogo culturale. L’iniziativa non è solo uno spettacolo isolato, ma parte di un percorso artistico che vede Rosellini come attrice e autrice di riferimento, vincitrice due volte del premio Ubu under 35. Il lavoro mette in luce come la storia abbia marginalizzato determinati gruppi sociali, proponendo una riflessione sulla nascita di nuove identità attraverso le ferite subite dai corpi non conformi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iGirl: Rosellini smonta i corpi anomali al Teatro Fontana

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