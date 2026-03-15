Ieri in Campania | Benevento detenuto accoltellato con arma ricavata da una penna

Ieri in Campania si sono verificati due episodi distinti. A Benevento un detenuto è stato accoltellato con un’arma ricavata da una penna, mentre ad Avellino un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta durante un volo in parapendio nel territorio di Santo Stefano del Sole. Entrambi gli incidenti sono stati riferiti dalle forze dell’ordine locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 14 marzo 2026. Avellino – Paura nel primo pomeriggio di ieri nel territorio di Santo Stefano del Sole, dove un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato durante un volo in parapendio. ( LEGGI QUI ) Benevento – Momenti di forte tensione nella serata di ieri all’interno del Carcere di Benevento – Capodimonte, dove un detenuto è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto all’interno della struttura penitenziaria. ( LEGGI QUI ) Caserta – Sequestrata in casa sua dall’ex compagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un’amica, che ha subito chiamato la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento, detenuto accoltellato con arma ricavata da una penna Articoli correlati Aggressione choc in carcere, detenuto accoltellato con un’arma artigianale ricavata da una pennaTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensione nella serata di ieri all’interno del Carcere di Benevento – Capodimonte, dove un detenuto è... Leggi anche: Ieri in Campania: bambino ferito da un colpo d’arma da fuoco Una raccolta di contenuti su Ieri in Campania Benevento detenuto... Temi più discussi: Privatizzazione acqua, il TAR blocca la Regione Campania; Insediato il nuovo Consiglio provinciale di Benevento; Giornata della Donna, 'Benevento canta Napoli', progetto Pinocchio a Casalduni: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Asilo nido di Benevento, Pellegrino Mastella: Campania in grave ritardo sul coordinamento pedagogico. Aziende rosa, il Sannio conserva il primato in CampaniaLa provincia di Benevento resta prima in Italia per tasso di incidenza delle imprese femminili sul totale delle aziende. Le aziende rosa rilevate sono 9.910, che rappresentano il 29,6 per cento del to ... ilsannioquotidiano.it Campania. Nominati i dg dei Policlinici, delle Asl e delle aziende di Avellino e BeneventoNominato al Policlinico Federico II di Napoli Vincenzo Viggiani, al Policlinico della Seconda Università (Sun) Maurizio Di Mauro, all’Aou di Salerno Nicola Cantone, all’Asl di Avellino Maria Morgante, ... quotidianosanita.it Ieri è venuto a vedermi a teatro Enzino Iacchetti. Oltre al piacere enorme è stato davvero un onore per me ricevere i complimenti da un artista del suo livello. Ormai quando valuto le persone le valuto in base al loro coraggio. Enzo è una persona coraggiosa, u facebook Alicudi, l’isola dell’umanità Ieri è accaduto qualcosa che riconcilia con il mondo e che ricorda quanto il Paese reale sappia essere più umano e più generoso di quello che spesso viene raccontato ogni giorno. Siamo ad Alicudi, la più piccola delle Isole Eolie. x.com