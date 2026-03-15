Nella ICE League 2025-2026, la Valpusteria ha battuto 4-3 la sua avversaria, mentre il Bolzano ha perso 1-2 in un incontro dei play-off. Le partite si sono svolte con risultati che hanno influenzato la classifica delle squadre italiane in questa fase della competizione. Entrambe le formazioni hanno disputato incontri decisivi per il proseguo del torneo.

La ICE League 2025-2026 ha registrato una vittoria e una sconfitta per le formazioni italiane nei play-off. I Lupi di Valpusteria hanno battuto Salisburgo per 4-3, mentre Bolzano ha perso contro l’HK Olimpija portandosi in svantaggio (1-2). Il gol decisivo dei lupi è stato segnato da Blum al 17:51 del secondo periodo. Le partite si sono svolte domenica 15 marzo 2026, con la prossima giornata fissata per il giorno successivo. La squadra di Brunico ha superato gli austriaci in una gara complessa, mentre le Foxes hanno subito un rovescio nel terzo periodo dopo aver condotto per 2-0. Tutto rimane aperto nella corsa alle semifinali. L’urto decisivo a Brunico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ICE League: Valpusteria vince 4-3, Bolzano crolla 1-2

Articoli correlati

Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O

Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE LeagueVenerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio.

Contenuti e approfondimenti su ICE League Valpusteria vince 4 3...

Temi più discussi: Il Valpusteria vince in trasferta, il Bolzano perde in casa; Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per Bolzano; L’HC Falkensteiner Val Pusteria sbanca la Eisarena di Salisburgo e fa sua Gara1.; Vittorie per Graz, Val Pusteria e Bolzano in gara 2 dei quarti di finale di ICE Hockey League 2025/26.

Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per BolzanoUna sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla ... oasport.it

Il Valpusteria vince in trasferta, il Bolzano perde in casaI pusteresi hanno vinto la terza partita contro il Salisburgo e sognano le semifinali. Il Bolzano, invece, ha perso contro il Lubiana ... rainews.it

Dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, il Manchester City frena anche in campionato. Gli uomini di Guardiola vanno avanti con un tiro-cross di Bernardo Silva, poi Donnarumma sbaglia l'uscita su un corner di Bowen e Mavropan x.com

Boga regala una vittoria preziosissima alla Juve in chiave Champions League: i bianconeri si portano al quarto posto a +2 sulla coppia formata da Como e Roma che si sfideranno domani al Sinigaglia facebook