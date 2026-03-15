Un gruppo di ricercatori ha sviluppato una rete neurale composta da 1024 strati, dimostrando come l’aumento della profondità possa migliorare le capacità degli agenti di apprendimento automatico. La rete, inizialmente incapace di compiere azioni complesse, si è evoluta fino a eseguire movimenti simili a quelli di un atleta di parkour. Questo risultato evidenzia i progressi nel settore dell’intelligenza artificiale e delle reti profonde.

Un team di ricercatori ha scoperto che aumentare la profondità delle reti neurali trasforma gli agenti di apprendimento automatico da goffaggini a atleti acrobatici. Studiando sistemi con fino a 1024 strati, il gruppo ha registrato miglioramenti prestazionali tra il doppio e il cinquantuplo rispetto ai modelli standard. L’innovazione risiede nell’algoritmo Contrastive RL (CRL), che permette all’agente di imparare autonomamente distinguendo le mosse utili da quelle inutili senza bisogno di esempi umani. Questa scoperta ribalta decenni di pratica consolidata, dove i sistemi di apprendimento per rinforzo si limitavano solitamente a due o cinque livelli di rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA: da caduta a parkour con 1024 strati di rete

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