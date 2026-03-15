I voli per Catania a Pasqua già sopra i 300 euro cari anche i treni

Per le festività di Pasqua, i voli per Catania hanno prezzi che superano i 300 euro, mentre i treni risultano altrettanto costosi. I biglietti più economici disponibili oggi da nord a sud Italia arrivano a superare i 400 euro andata e ritorno su alcune tratte. La situazione riguarda sia i voli sia i treni, con aumenti significativi rispetto a periodi precedenti.

Caro-voli anche quest'anno per le festività di Pasqua, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato giovedì scorso un monitoraggio delle tariffe aeree. "Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli risultano già molto elevati al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). - spiega Assoutenti - Servono più di 320 euro per volare nelle stesse date verso Catania partendo da Torino, Firenze e Ancona. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati I voli per Pasqua già sopra i 400 euro, le tratte più care Genova-Catania e da Milano a Crotone e Reggio. Aumentano anche i treniCaro-voli anche quest’anno per le festività di Pasqua , con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su... Pasqua 2026, caro voli: biglietti sopra i 400 euro da nord a sud Italia. Stangata anche sui treniRientrare a casa per le festività pasquali è una spesa pesante da affrontare per molte famiglie italiane. Altri aggiornamenti su I voli per Catania a Pasqua già sopra i... Temi più discussi: Iberia decolla da Catania: ripartono i voli diretti per Madrid nel 2026; La guerra lascia Catania senza voli verso l'Oriente, prime disdette negli hotel di Taormina; Dat Volidisicilia gestirà i voli in continuità per Lampedusa e Pantelleria fino al 31 ottobre 2026; C'è un guasto al carrello: allarme a Malpensa per un volo da Catania, poi l'aereo atterra senza problemi. Voli per Pasqua sempre più cari, la denuncia di AssoutentiLa Calabria tra le destinazioni più costose, con Sicilia e Puglia, secondo il monitoraggio delle tariffe realizzato dall'associazione ... rainews.it Voli, prezzi alle stelle: Milano-Brindisi a 296 euroSecondo il monitoraggio nazionale di Assoutenti, a 20 giorni dalla Pasqua ci sono già rincari fino a 400 euro per le principali tratte ... rainews.it Maltempo, scuole chiuse a Catania: l'annuncio di Trantino sui social L'ordinanza del primo cittadino Leggi l’articolo completo di Laura Distefano al link nel primo commento facebook Catania, fotografa studentesse minorenni e le "spoglia" con l'Ia: arrestato bidello #catania x.com