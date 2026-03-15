i vandali danneggiano lo stadio distrutte le porte del campo di calcio

Durante la notte, dei vandali hanno danneggiato lo stadio di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, distruggendo le porte del campo di calcio. Lo stadio, recentemente soggetto a lavori di ristrutturazione, è stato colpito da un atto di vandalismo che ha causato danni alle strutture. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabili o movente.

Raid dei vandali durante la notte all'interno dello stadio di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, da poco interessato da lavori di ristrutturazione. I malintenzionati hanno tagliato i pali di una porta del campo e provocato danni ad alcuni servizi igienici della struttura. Forzato anche l'accesso ad un deposito dove era conservata attrezzatura sportiva che, però, non risulta essere stata sottratta. È possibile che i responsabili si siano allontanati temendo di essere scoperti. A segnalare l'episodio sono stati alcuni sportivi arrivati all'impianto per disputare un incontro di calcio amatorial e che hanno notato i segni del raid vandalico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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