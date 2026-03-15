Quaranta volontari dell’Auser hanno raggiunto un totale di oltre tredicimila ore di impegno, percorrendo circa quarantaduemila chilometri con sei mezzi diversi per offrire servizi alla comunità. Sono state coinvolte diverse attività, tutte svolte con dedizione e senza interruzioni. La loro presenza si traduce in un contributo attivo e continuo per il supporto ai bisogni locali.

Oltre tredicimila ore di volontariato e 42mila chilometri percorsi con sei mezzi per garantire servizi alla comunità. Sono i numeri che raccontano l’attività svolta nel 2025 dall’ Auser di San Martino in Strada, illustrati durante l’assemblea annuale alla Casa delle associazioni. Auser conta 379 iscritti e 40 volontari. Gli accompagnamenti sono stati 1.023, di cui 574 con disabili; 128 le persone che ne hanno usufruito, per 3.158 ore di volontariato. Rilevanti anche i pasti a domicilio: 312 giorni di consegna, con una media di 15 persone servite al giorno per un totale di 4.217 pasti. Per questa attività i volontari hanno percorso 4.216 chilometri con i mezzi dell’associazione e 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I traguardi dell’Auser. Quaranta volontari in azione 13mila ore

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